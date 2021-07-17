В Москве 12 стационаров, перепрофилированных для лечения больных с коронавирусом, возвращаются к плановой работе. Тоже самое касается семи клиник, задействованных ранее в качестве КТ-центров, сказала заместитель мэра Анастасия Ракова. По ее словам, высокие темпы вакцинации и существующие в столице меры позволили стабилизировать ситуацию с распространением эпидемии и городу удалось пройти пиковые значения по числу зараженных.

Вчера Собянин объявил об отмене с понедельника системы QR-кодов для посещений кафе и ресторанов. Эта мера действовала в городе три недели и, как сказал мэр, свою задачу выполнила. Кроме того, в городе разрешается проведения мероприятий в клубах, барах, караоке и на дискотеках.