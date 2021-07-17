В Олимпийской деревне в Токио зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Заболевший – член иностранной сборной – сообщает телеканала NHK со ссылкой на организаторов Игр. Представитель какой именно страны заразился не уточняется.

С 1 июля, по данным Оргкомитета, положительные тесты сдали уже 15 человек. Речь в том числе идет о персонале, обеспечивающем Игры, членах делегаций и журналистах. Кроме того коронавирус обнаруживали у спортсменов, а также вспомогательного персонала. Из-за обнаружения инфекции у массажиста изолировали женскую сборную России по регби.

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на год из-за пандемии, впервые в истории пройдут без иностранных болельщиков.