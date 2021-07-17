Первый официальный матч нового футбольного сезона пройдет в Калининграде. Зенит и Локомотив разыграют суперкубок.

По традиции сезон открывают чемпион и обладатель Кубка страны. Это третий подряд Суперкубок с участием этих двух команд. До этого трижды побеждал Зенит. Зенит сохранил чемпионский состав за одним исключением – голкипер Андрей Лунев отправился в дортмундскую Боруссию. Из Ростова перешел защитник Чистяков, который может появиться на поле. Локомотив потерял многолетнего лидера Ведрана Чорлуку. Он закончил карьеру и стал одним из тренеров клуба.. На сборах Локомотив играл чаще всех – 8 раз, одержав при этом четыре победы, но и дважды уступив, в том числе и Ростову 1:2. Зенит выбрал сильных соперников из Германии. Две ничьи с Шальке и Боруссией и победа над Карлсруэ очень солидный результат.

Несмотря на осложнение ситуации с коронавирусом, на трибуны допустят 70 процентов зрителей.