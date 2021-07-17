Власти ЮАР признали неготовность к беспорядкам в стране. Президент Сирил Рамафоса высоко оценил действия сотрудников сил безопасности, но сказал, что у правительства не было планов и возможностей для быстрого и решительного реагирования – его слова приводятся на сайте кабинета министров ЮАР. Чрезвычайное положение в стране при этом пока вводить не планируется.

Жертвами беспорядков стали уже более ста человек. Они навались после того, как экс-президента Джейкоба Зуму приговорили к 15 месяц3ам заключения за неуважение к суду. Он не являлся на слушания по делу о «захвате государства» и коррупции в годы своего правления.