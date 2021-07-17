В Саудовской Аравии сегодня начнётся хадж. Из-за пандемии его организовали с рядом ограничений.

Отправиться к святым для последователей ислама местам смогут только люди в возрасте от восемнадцати до шестидесяти пяти лет, сделавшие прививку от коронавируса. Допущены будут те, кто получил первую дозу препарата не позднее чем за две недели до начала, а также те, кто привился уже после выздоровления от Covid-19, — цитирует министерство по делам хаджа агентство ТАСС.

Как ранее объявляли в ведомстве, общее количество паломников, которых обычно съезжается более миллиона, в этом году составит шестьдесят тысяч. До хаджа допустят только мусульман, проживающих непосредственно в Саудовской Аравии. Паломников из других стран обещали не допускать.

При этом, по сравнению с прошлым годом ограничения значительно ослаблены. В 2020-ом власти пустили в Мекку и Медину только десять тысяч человек.

Хадж будет проходить пять дней. Его окончание запланировано на четверг, 22-ое июля.