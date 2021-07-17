В столичной подземке с сегодняшнего дня закрыт участок Сокольнический линии. Поезда не ходят на отрезке между станциями «Спортивная» и «Тропарево». Ограничения продлятся до 8 августа и связаны со строительством юго-западного участка Большой кольцевой линии. На это время запущены компенсационные автобусные маршруты КМ. На маршрут выйдут 180 автобусов особо большого класса с интервалом движения меньше минуты.

До 9 августа действуют ограничения для автомобилистов в районах Хамовники, Раменки, Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино.