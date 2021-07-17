Российский режиссер Кира Коваленко получила Гран-при на Каннском кинофестивале. Жюри отметило ее фильм «Разжимая кулаки» в категории «Особый взгляд».

Коваленко – ученица Александра Сокурова. «разжимая кулаки» — ее вторая полнометражная режиссерская работа. Картина рассказывает о жизни осетинской девушки, которая планирует побег из-под родительской опеки. Действие разворачивается в шахтерском городке Мизур. Программа «Особый взгляд» — следующая по значимости после основного конкурса Каннского кинофестиваля.

Кинофестиваль в Каннах завершает свою работу. Телеведущая Первого канала, продюсер Екатерина Мцитуридзе считает, что фестиваль прошел на высочайшем уровне:

Канны – это важный праздник кино, после него кажется, что индустрия кино перезаряжается и все налаживается, добавила Мцитуридзе.