Ребенок, которого сбила машина на юго-западе Москвы, скончался в больнице. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции. Травмы получили еще двое детей – оному из них 9 месяцев. В момент ДТП он находился в коляске.

Дети в сопровождении взрослых переходили дорогу по пешеходному переходу на улице Авиаторов, когда в них врезался автомобиль Mazda. Сообщалось, что за рулем находилась женщина. Она получила водительское удостоверение в прошлом году. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.