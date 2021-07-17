В Екатеринбурге верующие несмотря на запрет властей провели крестный ход. Участие в нем, по оценкам газеты «Коммерсант», приняли от 2 до 4 тысяч человек. В регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек. При этом паломники избегают формулировки «крестный ход». Как сообщает епархия «по велению сердца многие верующие после причастия Святых Христовых Тайн направились в обитель во имя святых Царственных страстотерпцев по пути, которым 103 года назад везли тела убиенных членов августейшей семьи и их верных слуг».

Члены царской семьи и их прислуга были расстреляны большевиками в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 17 на 18 июля 1918 года. Сейчас на этом месте возведен Храм-на-Крови.