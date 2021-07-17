Грузинская оппозиция, как ожидается, проведут митинг с требованием расследовать насилие в ходе акции противников ЛГБТ

Грузинская оппозиция и журналисты, как ожидается, проведут митинг в Тбилиси с требованием расследовать насилие в отношении представителей СМИ в ходе недавней акции противников ЛГБТ-сообщества. Один из избитых журналистов вскоре умер.

Неспокойная обстановка в Тбилиси сохраняется уже две недели. Оппозиция и несколько телевизионных каналов требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Он высказывался против проведения гей-парада в Тбилиси, на фоне чего противники ЛГБТ-сообщества устроили свою акцию, в ходе которой они стали забрасывать камнями журналистов. Один из них, телеоператор Александр Лашкарава, провел в больнице три дня, а затем спустя некоторое время после выписки внезапно скончался.

Власти в качестве причины называют передозировку наркотиков, но оппозиция и журналисты в это не верят. В среду четыре телеканала на сутки прервали свое вещание, показывая фамилии журналистов, пострадавших в ходе столкновений с противниками ЛГБТ-сообщества. А в четверг журналисты собрались у здания грузинского МВД, требуя наказать виновных в насилии над представителями СМИ.

В последние дни в Грузии, по данным местных телеканалов, проходят обыски у организаторов митинга против ЛГБТ-сообщества, а также задержания подозреваемых в нападении на журналистов.