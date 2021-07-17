Двух жителей Калифорнии обвинили в сговоре с целью поджога резиденции губернатора

Заявление федеральной прокуратуры по Северному округу этого штата опубликовано на сайте ведомства. По версии следствия, Бенджамин Роджерс и Джаррод Коупленд планировали нападения вскоре после президентских выборов в ноябре прошлого года. Роджерса арестовали в январе текущего года, Коупленда – в начале этой недели. При обыске у них нашли большие запасы огнестрельного оружия и самодельные взрывные устройства. При этом почему они не довели задуманное до конца не уточняется.
2021-07-17T07:42:39+03:00
2021-07-17T07:42:39+03:00
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07:42, 17 июля 2021
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