В Саудовской Аравии сегодня начинается ежегодной паломничество к главным святыням ислама – так называемый хадж. В этом году в Мекку допустят 60000 человек против 10000 в 2020-м, но в остальном ограничения по-прежнему жесткие – запрещен въезд паломникам из-за рубежа, а собственных граждан власти допускают только с прививками от коронавируса и только в возрасте от 18 до 65.

Стоит отметить, что до пандемии хадж в Мекку совершали около миллиона мусульман каждый год.