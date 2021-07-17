В Екатеринбурге, несмотря на коронавирус и прямой запрет губернатора, прошел ежегодный крестный ход в годовщину убийства канонизированного императора Николая II и его семьи. Тысячи екатеринбуржцев и паломников из других городов, в том числе несколько высокопоставленных церковных иерархов, проследовали от Храма на Крови к Ганиной яме.

На фото и видео с места событий видно, что людей было так много, что они невольно перекрывали проезжие части улиц по маршруту хода. Подавляющее число из них шли без масок и соблюдения социальной дистанции.