В Олимпийской деревне в Японии зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом, передает местный телеканал NHK со ссылкой на оргкомитет Игр. Гражданство, пол и возраст этого человека не раскрываются. Ранее положительные результаты тестов уже 6 раз появлялись в делегациях Уганды, Нигерии, Израиля, России и Сербии.

Олимпиада, перенесенная на год из-за пандемии, стартует 23-го июля. На трибуны стадионов тех соревнований, которые пройдут непосредственно в токийском регионе, зрителей решено не пускать вовсе – в японской столице действует режим ЧС. В других префектурах есть ограничения по численности. Кроме того, полностью закрыт въезд иностранным болельщикам.