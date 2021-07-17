В Москве сегодня простятся с актером и музыкантом Петром Мамоновым

Его не стало на 71-м году жизни.

Основная церемония прощания с Мамоновым состоится в Донском монастыре. Здесь же пройдет и его отпевание. Похоронят же актера в подмосковном городе Верее – по словам его вдовы, это желание самого Мамонова, там он жил последние 25 лет. При этом ранее источники агентства ТАСС утверждали, что похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Мамонов в первую очередь стал известен как музыкант: он основатель и солист группы «Звуки Му». С ней он в годы перестройки объехал несколько западных стран, после чего распустил коллектив, посчитав, что группа «достигла потолка развития». Тогда же Мамонов начинает сниматься в кино – и проявляет себя еще как и яркий актер. Наиболее плодотворной получилась его работа с режиссером Павлом Лунгиным – в фильмах «Такси-блюз», «Остров» и «Царь». В последние годы Мамонов собрал коллектив под названием «Совершенно новые Звуки Му» и активно гастролировал.

Мамонов умер в четверг в больнице в Коммунарке, у него был диагностирован коронавирус. Вдова актера ранее рассказывала, что он отказывался делать прививку от вируса.