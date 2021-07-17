Представитель «Аэрофлота»: Информация об отмене обязательных ПЦР-тестов для экипажей не соответствует действительности

Информация издания «Открытые медиа» об отмене обязательных ПЦР-тестов для экипажей воздушных судов не соответствует действительности. Об этом «Эху Москвы» рассказал официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин. «Открытые медиа» накануне писали, что национальный перевозчик отменил тестирование с 15-го июля вопреки требованиям регулятора.

