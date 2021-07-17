20 июля в Бельгии будет днем национального траура по жертвам наводнения, объявил премьер-министр королевства Александр де Кроо: «То, что должно было быть прекрасным летним днем, внезапно обернулось для наших сограждан мрачными и крайне печальными днями. Мы все еще ждем окончательных цифр, но похоже, эти наводнения стали самыми катастрофическими из когда-либо испытанных нашей страной. Это совершенно исключительные обстоятельства, беспрецедентные для Бельгии. Приоритетом для нас сейчас являются спасательные операции и помощь людям. Используются все возможные средства. В некоторых местах ситуация остается крайне критической».

Погибли больше 20 человек, по меньшей мере 5 числятся пропавшими без вести. В соседней Германии жертв впятеро больше.