Белый дом: За распространение двух третей недостоверных новостей о вакцинах от covid в США ответственны 12 человек

За распространение двух третей недостоверных новостей о вакцинах от коронавируса в США ответственны 12 человек, объявили в Белом доме. Там опираются на данные исследования НКО «Центр по противодействию цифровой розни». Согласно нему, одним из «суперраспространителей» дезинформации является известный в стране профессор Роберт Кеннеди. Его страница в инстаграме уже заблокирована, но на фейсбуке – пока нет, и там у него более трехсот тысяч подписчиков.