Белый дом: За распространение двух третей недостоверных новостей о вакцинах от covid в США ответственны 12 человек

За распространение двух третей недостоверных новостей о вакцинах от коронавируса в США ответственны 12 человек, объявили в Белом доме. Там опираются на данные исследования НКО «Центр по противодействию цифровой розни». Согласно нему, одним из «суперраспространителей» дезинформации является известный в стране профессор Роберт Кеннеди. Его страница в инстаграме уже заблокирована, но на фейсбуке – пока нет, и там у него более трехсот тысяч подписчиков.
2021-07-17T06:34:37+03:00
2021-07-17T06:35:42+03:00
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06:34, 17 июля 2021
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