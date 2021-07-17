В Нью-Йорке прокуратура добивается показаний на бывшего президента Дональда Трампа от его бывшего телохранителя Мэттью Каламари, передает телеканал CNN. По его данным, Каламари угрожают уголовным делом, за что – неизвестно. Он также является операционным директором компании Трампа, финансовому директору которой уже предъявили обвинения в подделке документов и уклонению от налогов. Тем не менее адвокат Каламари утверждает, что к финансовой стороне деятельности организации его подзащитный отношения не имеет.

Самому Трампу тоже никаких обвинений пока не предъявлено.