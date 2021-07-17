Очередной запуск ракеты «Союз» с космодрома Байконур вновь отложен, передает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в аэрокосмической отрасли. Старт планировался на 5-е августа, но теперь состоится не ранее 20-го. Причина – неполадки в британских спутниках интернет-связи OneWeb, которые и должен доставить на околоземную орбиту российский корабль. Всего на орбите уже 254 из 648 запланированных спутников.