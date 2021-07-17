Петербурженка устроила скандал в одном из пунктов вакцинации от коронавируса

Женщина кричала и пыталась стянуть маски с посетителей.

Антипрививочница с криками ворвалась в один из центров вакцинации в Петербурге. На видеозаписи, которая опубликована в социальной сети «Вконтакте», видно, что женщина конфликтует людьми, которые стоят в очереди за прививкой, называет маски «намордниками» и пытается вывести самых молодых посетителей из медицинского центра.

Авторы видеозаписи уточнили, что охрана вывела женщину из здания, убедить в опасности прививок ей никого не удалось – очередь на вакцинацию за это время не уменьшилась. Тем временем в комментариях к видео разгорелся жаркий спор: некоторые пользователи уверены, что женщина пыталась «спасти горожан от последствий испытания вакцины». Сторонники прививочной кампании возражают, что вакцинированным людям ничего не угрожает.

Петербургский комитет по здравоохранению ранее опубликовал видеообращение от врачей к жителям города. В нём медики призывают как можно быстрее сделать прививку от коронавируса.

