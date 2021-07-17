Экс-губернатору Кировской области Никите Белых предъявили обвинение по новому уголовному делу

Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат осужденного политика Андрей Грохотов. Защита предполагает, что это не окончательная редакция обвинения, добавил Грохотов.
2021-07-17T06:04:04+03:00
2021-07-17T06:04:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2872388-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Эксклюзив Эха 06:04, 17 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Д.Песков: Россия ниоткуда не выходила. Президент констатирует эту ситуацию, этот юридический принцип.
М.Курников: То есть выход из Советского Союза — это не выход России из СССР, это выход всех республик. Я правильно понимаю логику президента?
Д.Песков: Ну конечно…