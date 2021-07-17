Власти Гренландии прекратили выдачу новых разрешений на разведку нефти и газа по стратегическим соображениям

В заявлении правительства полярного острова-автономии в составе Дании говорится, что решение принимается из-за того, что фокус в мировой энергетике смещается от углеводородов к возобновляемым источникам.

Уже разведанные запасы топлива на западном побережье Гренландии оцениваются в 3 млрд долларов, также крупные залежи предположительно есть у восточного побережья. Тем не менее гренландское правительство хочет сфокусироваться на рыбной ловле, туризме и устойчивом развитии.

Решение было принято еще в конце июня, но объявили о нем не сразу.