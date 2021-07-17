В Дагестане суд ограничил в родительских правах мужа, который пытался отнять детей у жены из-за татуировки

Об этом рассказала сама эта женщина, Нина Церетилова, в своем инстаграме. Она пожаловалась на своего мужа Магомеда. Пара развелась около 10 лет назад, по словам Церетиловой, муж бил ее, в том числе во время беременности, а после развода не платил алименты. При расторжении брака супруги не зафиксировали, с кем будут жить дети, и в 2020-м мужчина увез двух сыновей и дочь, отказавшись возвращать их.

В первой инстанции суд встал на сторону Церетилова, но апелляция постановила вернуть детей матери.