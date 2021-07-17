Кассационная жалоба на приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП поступила в суд

Адвокаты артиста в ней просят смягчить наказание Ефремову в связи со слабым здоровьем и тем, что погибший по его вине водитель не был в момент столкновения пристегнут. Ефремова просят перевести из ИК-4 в Белгородской области, где он сейчас работает в швейном цехе, в колонию-поселение. Также защита актера отмечает, что в колонии к нему не было ни одного замечания.

Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Ефремов устроил пьяное ДТП в июле прошлого года на Садовом кольце в Москве. Ему дали 7,5 лет колонии.