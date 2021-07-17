Мэрия Москвы отныне расценивает массовую драку мигрантов в ночь на 13-е июля как чрезвычайное происшествие

Об этом объявила пресс-служба Департамента региональной безопасности. Силовики обсудили произошедшее на межведомственном совещании, дальнейшее развитие ситуации взято на контроль как правоохранителями так мэрией. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в том числе по признакам преступления экстремистской направленности.

После драки почти двух сотен приезжих из Средней Азии в районе Кузьминки несколько человек госпитализировали с ножевыми ранениями, задержали свыше ста человек – пока им выписаны только штрафы и административные аресты до 15 суток.