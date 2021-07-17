Соответствующие поправки к конституции опубликованы в официальном вестнике законодательных актов. Исключения возможны исключительно с санкции Конгресса республики.
Алехандро Толедо, бывший президентом с 2001 по 2006-й, по окончании мандата уехал в США, откуда новые власти с тех пор безуспешно добиваются его выдачи по обвинениям в коррупции.
В Перу президентам запретили покидать страну в течение года с момента окончания полномочий
Соответствующие поправки к конституции опубликованы в официальном вестнике законодательных актов. Исключения возможны исключительно с санкции Конгресса республики.