В Перу президентам запретили покидать страну в течение года с момента окончания полномочий

Соответствующие поправки к конституции опубликованы в официальном вестнике законодательных актов. Исключения возможны исключительно с санкции Конгресса республики.

Алехандро Толедо, бывший президентом с 2001 по 2006-й, по окончании мандата уехал в США, откуда новые власти с тех пор безуспешно добиваются его выдачи по обвинениям в коррупции.