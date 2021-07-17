Это передает телеканал ABC со ссылкой на директиву регулятора. На этот раз речь идет о возможной неисправности реле перепада давления. Эти датчики устанавливаются в каждый самолет попарно для перестраховки – в случае, если оба окажутся неисправны, на высоте больше 3000 метров может произойти опасное падение давления в салоне, из-за чего пассажиры и экипаж потеряют сознание.
На проверку и устранения возможных неполадок отведено три месяца.
Федеральное авиационное управление США обязало американских перевозчиков проверить 2,5 тыс самолетов Boeing 737
Это передает телеканал ABC со ссылкой на директиву регулятора. На этот раз речь идет о возможной неисправности реле перепада давления. Эти датчики устанавливаются в каждый самолет попарно для перестраховки – в случае, если оба окажутся неисправны, на высоте больше 3000 метров может произойти опасное падение давления в салоне, из-за чего пассажиры и экипаж потеряют сознание.