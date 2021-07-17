Федеральное авиационное управление США обязало американских перевозчиков проверить 2,5 тыс самолетов Boeing 737

Это передает телеканал ABC со ссылкой на директиву регулятора. На этот раз речь идет о возможной неисправности реле перепада давления. Эти датчики устанавливаются в каждый самолет попарно для перестраховки – в случае, если оба окажутся неисправны, на высоте больше 3000 метров может произойти опасное падение давления в салоне, из-за чего пассажиры и экипаж потеряют сознание.

На проверку и устранения возможных неполадок отведено три месяца.