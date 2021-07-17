Там опираются на данные исследования НКО «Центр по противодействию цифровой розни». Согласно нему, одним из «суперраспространителей» дезинформации является известный в стране профессор Роберт Кеннеди. Его страница в инстаграме уже заблокирована, но на фейсбуке – пока нет, и там у него более трехсот тысяч подписчиков.
2021-07-17T04:03:32+03:00
2021-07-17T04:03:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:03, 17 июля 2021
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