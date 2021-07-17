Власти Севастополя разъяснили новый порядок заселения в отели

Он распространяется исключительно на так называемые «коллективные средства размещения» — то есть гостиницы, санатории, мотели и тому подобное. Частный сектор к ним не относится.

С 16-го июля в рамках борьбы с распространением коронавируса в Севастополе разрешено заселять туристов только со справками о вакцинации либо антителах к коронавирусу.