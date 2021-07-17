Они составят 2 рубля 44 копеек за километр, объявили в «Росавтодоре». Точный размер повышения будет зависеть от данных Росстата об инфляции по итогам года. Объявят новую цену до 20 января.
По последним данным Росстата, только за первое полугодие инфляция в стране достигла 4,6%.
Тарифы в системе «Платон» в следующем году прогнозируются на 10 копеек выше текущего уровня
Они составят 2 рубля 44 копеек за километр, объявили в «Росавтодоре». Точный размер повышения будет зависеть от данных Росстата об инфляции по итогам года. Объявят новую цену до 20 января.