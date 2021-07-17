Белорусский госканал ОНТ объявил, что арестованный в Минске россиянин Егор Дудников написал явку с повинной

Его задержали в начале мая – за озвучку видеороликов для белорусской оппозиции ему вменяют статью «организация действий, грубо нарушающих общественный порядок» (до 3 лет лишения свободы).

1-го июня Новая газета опубликовала сообщение, переданное 20-летним юношей из СИЗО. Тогда Дудников говорил, что при задержании его избили и угрожали – цитата – закопать.