ВЦИОМ: из тех, кто собирается голосовать на думских выборах в сентябре, «Единую Россию» поддержат 30%

Таковы результаты телефонного опроса ВЦИОМа. За КПРФ намерены отдать голоса 18% опрошенных, за ЛДПР и «Справедливую Россию» — 10 и 9 процентов соответственно. Уверенность в том, что они придут на избирательные участки, выразили чуть больше 40% респондентов.