ВЦИОМ: из тех, кто собирается голосовать на думских выборах в сентябре, «Единую Россию» поддержат 30%

Таковы результаты телефонного опроса ВЦИОМа. За КПРФ намерены отдать голоса 18% опрошенных, за ЛДПР и «Справедливую Россию» — 10 и 9 процентов соответственно. Уверенность в том, что они придут на избирательные участки, выразили чуть больше 40% респондентов.
2021-07-17T03:04:03+03:00
2021-07-17T03:04:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 17 июля 2021
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