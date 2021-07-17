Один из детей, сбитых вчера в Новой Москве, скончался в больнице

Об этом рапортует столичная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале. Речь идет о пятилетнем мальчике, за которым на место происшествия пришлось отправлять вертолет. Тем временем виновница аварии, по итогам освидетельствования, в момент ДТП не была пьяна.

Инцидент произошел накануне около часа дня на улице Авиаторов. Водительница наехала на детей в возрасте 4 и 5 лет и на 9-месячного малыша, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу со взрослыми. Все дети госпитализированы, возбуждено уголовное дело.