Компания Аэрофлот протестирует т.н. IATA Pass – цифровой пропуск Международной ассоциации воздушного транспорта

Тестирование пройдет c 19 июля по 19 августа. Первыми опробовать пропуск смогут пассажиры рейсов Москва-Лондон-Москва. Для этого им нужно будет скачать специальное мобильное приложение – через него можно будет заранее загрузить все данные о тестах на коронавирус и прививках от него, чтобы меньше времени тратить на формальности и проверки в аэропорту. Кроме того, перевозчик обещает по 5000 бонусных миль всем, кто примет участие в тестировании приложения.

Ранее в Евросоюзе запустили для своих жителей так называемые цифровые зеленые ковид-паспорта – они удостоверяют прививки или перенесенное заболевание при путешествиях по всему ЕС.