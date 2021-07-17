Число погибших в беспорядках после ареста экс-президента в ЮАР превысило 200 человек

Волнения, которые начались 9-го июля в провинции Квазулу-Натал, перекинулись на соседнюю, Гаутенг, где расположена столица Претория и крупнейший мегаполис Йоханнесбург. Число задержанных полицией приближается к двум с половиной тысячам. Вместе с тем, по заверениям властей, сейчас ситуация стабилизировалась.

Протесты и столкновения с полицией начались после того как бывший глава ЮАР Джейкоб Зума сдался властям. Его приговорили к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к суду из-за того, что он перестал являться на слушания по делу о коррупции, возбужденному против него.