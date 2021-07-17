На границе Новосибирской и Омской областей задержан последователь называющего себя шаманом Александра Габышева

Видео задержания Андрея Лукьянова опубликовал блогер Тимур Ханов – производил его сотрудник ДПС на трассе (Лукьянов пытался повторить путь Габышева из Якутии в Москву). При этом полицейский сказал Лукьянову, что тот подозревается в призывах к экстремизму, и на него якобы есть ориентировка – но показывать ее отказался.

После задержания Лукьянов передал Ханову, что у него взяли отпечатки пальцев.

Габышев объявил о походе с целью изгнать президента Владимира Путина из Кремля, после чего его отправили на принудительное лечение.