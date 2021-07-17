Посольство России в Нидерландах не располагает данными о соотечественниках, пострадавших от наводнений

Об этом рассказал журналистам посол России Александр Шульгин. По его словам, дипмиссия открыла горячую линию, куда могут обратиться за помощью в связи с природным ЧП россияне.

Рекордные ливни несколько дней шли в западных землях Германии, а также в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. Число погибших уже приближается к полутора сотням, счет эвакуированным идет на тысячи. Власти Бельгии объявили 20-е июля днем траура по своим погибшим.