Об этом рассказал журналистам посол России Александр Шульгин. По его словам, дипмиссия открыла горячую линию, куда могут обратиться за помощью в связи с природным ЧП россияне.
Рекордные ливни несколько дней шли в западных землях Германии, а также в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. Число погибших уже приближается к полутора сотням, счет эвакуированным идет на тысячи. Власти Бельгии объявили 20-е июля днем траура по своим погибшим.
Посольство России в Нидерландах не располагает данными о соотечественниках, пострадавших от наводнений
Об этом рассказал журналистам посол России Александр Шульгин. По его словам, дипмиссия открыла горячую линию, куда могут обратиться за помощью в связи с природным ЧП россияне.