Проверки в ресторанах и ночных клубах Москвы после отмены цифровых кодов доступа продолжатся

Об этом предупредил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Систему доступа в общепит по цифровым кодам для переболевших и вакцинированных от ковида отменят с понедельника. Столичный мэр Сергей Собянин объявил, что система пропусков оправдала себя, но, несмотря на то, что в целом ситуация с заболеваемостью в городе остается сложной, темпы госпитализации пошли вниз, а значит, от кодов можно отказаться.

С 28 июня без этих кодов московские кафе и рестораны могли обслуживать посетителей исключительно на открытых верандах либо на вынос. По оценке рестораторов, их потери составили до 90% выручки.