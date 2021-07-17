Forbes: развод российского миллиардера Фархада Ахмедова может стать самым дорогим в истории Британии

Об этом пишет журнал Forbes со ссылкой на заявление адвокатов бизнесмена. По их данным, Ахмедов с супругой заключили мировое соглашение, по которому она получит больше 200 млн долларов. Изначально британский суд постановил, что Ахмедов должен заплатить почти 600, но бизнесмен оспорил это. Он пытался доказать, что развелся еще в 2000-м году в Москве, но российские суды это опровергли.

Около половины полученного Ахмедова должна будет уплатить в счет юридических расходов. Состояние ее теперь уже бывшего мужа Forbes оценивает почти в полтора миллиарда долларов.