Wall Street Journal: Россия обсуждает с мьянманской хунтой поставки оружия в эту страну

По данным источников газеты, речь идет как минимум о комплектах для сборки вертолетов – на переговоры в этой связи в прошлом месяце в Москву прилетал лидер хунты Мин Аунг Хлайн. Официально ни российские власти, ни пресс-служба армии Мьянмы это никак не комментируют.

Военные захватили власть в Мьянме в начале февраля из-за несогласия с итогами парламентских выборов. За время протестов, которые начались с тех пор, погибли сотни мирных жителей, счет беженцам и пропавшим без вести идет на тысячи.