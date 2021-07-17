ВОЗ предложила всеобъемлющий аудит научных лабораторий в районе выявления коронавируса

Выступая на брифиге, директор организации Тедрос Гебрейесус выразил надежду, что власти Китая окажут необходимое содействие расследованию и воздержатся от его политизации. Цель расследования, по Гебрейесусу, прежде всего – предотвращение подобного в будущем.

В Пекине ранее требовали, чтобы вместо расследования возможной утечки Covid-19 из лаборатории ВОЗ сосредоточилась на изучении версии с завозом патогена в Ухань, где были зарегистрированы первые случаи заболевания