Авиакомпания выплатит пассажирам совершившего жесткую посадку в Томской области самолета Ан-28 по 100 тысяч рублей

Об этом объявил директор компании «Сибирская легкая авиация».

Авиакомпания также выдвинула свою версию отказа обоих двигателей самолета, из-за которого случилось происшествие. По мнению перевозчика, это произошло из-за экстремального температурного перепада за бортом в ходе взлета – это якобы привело к неожиданному обледенению двигателей.

Ан-28 сел на брюхо и перевернулся накануне. Пилот и все 17 пассажиров выжили, но двое были госпитализированы с травмами.