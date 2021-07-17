Жюри Каннского кинофестиваля объявит победителей этого года

Основная программа фестиваля состоит из 24 картин. Среди авторов, мировые знаменитости, авторитет которых дополнительный аргумент для жюри Гаспар Ноэ, Пол Верхувен и Шонн Пенн, который, правда более известен как актер. Неожиданно хорошую прессу получил финский фильм «Купк номер 6», действие которого проходит в России, с Юрием Борисовым в главной роли. Публика встретила картину овацией. Высокие оценки критиков получил и мюзикл «Анетт» режиссера Лео Карракса с композициями группы Спаркс. Он лидирует по версии издания Скрин Дэйли. Впрочем, далеко не всегда экспертные баллы гарантируют итоговую победу. Кроме того, в основной программе есть и еще один российский фильм «Петровы в гриппе», который снял Кирилл Серебренников.

Единственным отечественным обладателем «Золотой Пальмовой Ветви» является фильм Георгия Калатозова «Летят журавли», который получил награду в 1957 году.