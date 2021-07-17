Российский режиссер Кира Коваленко получила Гран-при конкурса «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля

Российский режиссер Кира Коваленко получила Гран-при конкурса авторского кино «Особый взгляд» на 74-м Каннском кинофестивале. Она удостоена престижной награды за фильм «Разжимая кулаки». Поскольку режиссер не успела приехать на церемонию, приз со сцены зала «Дебюсси» получил продюсер картины двукратный номинант на премию «Оскар» Александр Роднянский. Коваленко — ученица Александра Сокурова. «Разжимая кулаки» — ее вторая режиссерская работа.

Сегодня Каннский фестиваль завершает свою работу. Жюри объявит главного победителя года.

Основная программа фестиваля состоит из 24 картин. Среди авторов , мировые знаменитости, авторитет которых дополнительный аргумент для жюри Гаспар Ноэ, Пол Верхувен и Шонн Пенн, который, правда более известен как актер. Неожиданно хорошую прессу получил финский фильм «Купк номер 6», действие которого проходит в России, с Юрием Борисовым в главной роли. Публика встретила картину овацией. Высокие оцекнки критиков получил и мюзикл Анетт режиссера Лео Карракса с композициями группы Спаркс. Он лидирует по версии издания Скрин Дэйли. Впрочем, далеко не всегда экспертные баллы гарантируют итоговую победу. Кроме того, в основной программе есть и еще один российский фильм Петровы в гриппе, который снял Кирилл Серебренников.

Единственным отечественным обладателем «Золотой Пальмовой Ветви» является фильм Георгия Калатозова «Летят журавли», который получил награду в 1957 году.