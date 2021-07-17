Во многих странах сегодня вспоминают жертв крушения малазийского Боинга МН-17

7 лет назад он был сбит над Донецком. Обвиняемыми по этому делу проходят в том числе граждане России. Виновные в этой трагедии рано или поздно будут наказаны, сказал в эфире «Эха Москвы» редактор отдела России журнала The Economist Аркадий Островский:

«Безусловно, для родственников этих погибших людей в этом самолете важна юридическая сторона этого дела. И никто и ничто не вечно, в России может смениться власть в какой-то момент, смениться режим. И тогда все эти документы и показания, которые дотошно задокументированы, они, может быть, пригодятся. И другая власть, которая не будет правопреемником действующей этой власти, сможет выдать или привлечь к ответственности тех, кто виновен».

В результате трагедии погибли 298 человек.