В Туве ввели локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Жителям Тувы теперь запрещено выходить из дома кроме как по работе или неотложным делам. Закрыты непродовольственные магазины, вещевые рынки, а также парки, скверы, игровые зоны. На время приостановили работу салоны красоты, парикмахерские, химчистки, сауны. Гостиницы и хостелы могут принимать только граждан, прибывающих в командировки. Детям до 14-ти лет нельзя выходить на улицу без взрослых. Временно не работают туристические агентства, организации дополнительного образования. Жителям Тувы также запретили выезжать на озера и другие водные объекты. На подъезде к ним как сообщает агентство ТАСС выставят контрольные посты, прибрежную зону будут патрулировать рейдовые группы. В Туве больше месяца растёт число заражённых коронавирусом, за последние сутки там выявили 190 заболевших.

Глава Тувы в среду обвинил жителей республики в том, что они «продолжают нагло игнорировать и нарушать ограничения». Владислав Ховалыг сказал, что власти будут вынуждены принять крайние меры, вплоть до карантина.