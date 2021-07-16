Российский режиссер Кира Коваленко получила Гран-при конкурса «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале

Российский режиссер Кира Коваленко получила Гран-при конкурса авторского кино «Особый взгляд» на 74-м Каннском кинофестивале. Она удостоена престижной награды за фильм «Разжимая кулаки». Приз со сцены зала «Дебюсси» получил продюсер фильма двукратный номинант на премию «Оскар» Александр Роднянский. Он объяснил, что режиссер не успела вернуться на церемонию. По его словам, если бы Кира была здесь, она бы «поблагодарила свою съемочную группу, с которой работала в Северной Осетии, своего учителя Александра Сокурова и, конечно, жюри фестиваля за такую оценку ее фильма».

События картины разворачиваются в небольшом шахтерском городке в Северной Осетии, куда после трагических событий перевез свою семью главный герой. Своих детей он воспитывает очень строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Впоследствии старший сын уезжает в ближайший крупный город на заработки, а дочь строит планы побега.

«Разжимая кулаки» — вторая режиссерская работа Киры Коваленко. Ее первый полнометражный фильм «Софичка» был показан на Таллиннском кинофестивале в 2016 году.

Фестиваль в Каннах проходит с 6 по 17 июля. Завтра он завершится вручением главного приза — «Золотой пальмовой ветви».