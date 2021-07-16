Газета The Wall Street Journal пишет, что Россия становится ключевым союзником военной хунты в Мьянме

Москва оказывает ей дипломатическую поддержку и обсуждает поставки оружия. После переворота Мьянма столкнулась с осуждением на международной арене и с сокращением числа поставщиков оборонной продукции, поэтому будет склоняться к закупкам российского оборудования, поясняет издание со ссылкой на мнение специалистов. По данным аналитиков, Россия поставляет государству в Юго-Восточной Азии комплекты для сборки вертолетов. А в середине июня посол России в республике и министр промышленности Мьянмы договорились возобновить строительство чугуноплавильного завода. Газета утверждает, что проект финансируется из российского бюджета через дочернюю компанию госкорпорации «Ростех».

В июне Россия воздержалась при голосовании за резолюцию Генассамблеи ООН, призывающую прекратить продажу оружия Мьянме. В том же месяце министр обороны Сергей Шойгу провел переговоры с лидером хунты. А весной, в разгар протестов в стране, сопровождавшихся массовыми убийствами демонстрантов, Мьянму посетила российская делегация во главе с замминистра обороны Александром Фоминым.