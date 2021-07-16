Британец Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию в спинтерской гонке Гран-при Великобритании «Формулы 1»

Британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» выиграл квалификацию в спинтерской гонке Гран-при Великобритании «Формулы 1». Вторым стал лидер общего зачета, нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Третьим – партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас. Россиянин Никита Мазепин, представляющий «Хаас», стартует в спринтерской гонке с последнего, 20 места.
2021-07-16T22:32:14+03:00
2021-07-16T22:32:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 16 июля 2021
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